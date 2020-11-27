На Кубани шестиклассник напал с кулаками на учительницу географии

https://static.news.ru/photo/0c2b4158-30d0-11eb-a7c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школе № 2 в станице Динской ученик шестого класса устроил драку с преподавателем географии. На видео, которое распространилось в мессенджерах с родительскими чатами, мальчик сначала толкнул женщину, а потом начал на неё кричать. Ребёнок матом, обращаясь к педагогу на «ты», требует от неё покинуть класс.

В школе прокомментировали ситуацию, пояснив, что так ученик отреагировал на низкую оценку, и отметили, что с ним такое случалось уже не раз. Другие случаи проявления агрессии у ребёнка были в менее жёсткой форме. Теперь руководство школы, как рассказала директор Любовь Нереуцкая, решило отправить мальчика на дистанционное обучение. Сейчас администрация ждёт только согласия родителей.

Мальчику порекомендовали посетить врачей, в частности невролога и психиатра, и пройти необходимый курс лечения по рекомендации медиков, — сообщила Нереуцкая порталу «Живая Кубань».

В школе при этом отметили, что шестиклассник воспитывается в благополучной семье. Ни он, ни родители в надзорных органах не состоят.

Похожий случай произошёл в лицее Нальчика. Только на этот раз учитель решил постоять за себя. Педагог и ученик одной из местных школ повздорили. В результате школьник позвал своих знакомых, чтобы те разобрались с педагогом. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и открыл огонь, совершив несколько выстрелов в воздух, пытаясь защититься от избивавших его мужчин.

Как сообщал NEWS.ru, педагог, пострадавший во время конфликта в лицее № 2 Нальчика, находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.