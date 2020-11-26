Учитель в Нальчике открыл огонь после ссоры со знакомыми ученика

https://static.news.ru/photo/bdd52806-3099-11eb-a070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории города Нальчика, находящегося в Кабардино-Балкарии, преподаватель одной из местных школ открыл огонь из травматического пистолета. Причиной стала ссора со знакомыми ученика. Мужчина совершил несколько выстрелов в воздух. Об этом журналистам 27 ноября сообщили представители пресс-службы регионального МВД.

По имеющимся сведениям, в результате инцидента никто не пострадал. Как выяснили правоохранители, приехавшие на место событий, учитель и ученик повздорили из-за учебного вопроса. В результате школьник позвал своих знакомых, чтобы те разобрались с педагогом.

В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и произвёл выстрелы в воздух, — цитирует ТАСС сообщение от регионального МВД.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники полиции задержали шесть человек после конфликта со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 21 ноября во дворе на проспекте Тореза. На записях с камер видеонаблюдения видно, что между двумя компаниями мужчин завязалась драка, которая продолжилась стрельбой. Прибывшие на место полицейские изъяли газовый и травматические пистолеты. В результате происшествия никто не пострадал.