Шесть человек задержаны в Петербурге после конфликта со стрельбой

https://static.news.ru/photo/0cc9bb7c-2c97-11eb-8366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали шесть человек после конфликта со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы ГУМВД по город и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 21 ноября во дворе на проспекте Тореза. На записях с камер видеонаблюдения видно, что между двумя компании мужчина завязалась драка, которая продолжилась стрельбой. Прибывшие на место полицейские изъяли газовый и травматические пистолеты. В результате происшествия никто не пострадал.

Составлены административные протоколы по 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Обсуждается возбуждение уголовного дела, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель легковой машины несколько раз выстрелил в таксиста в Москве. Причиной конфликта стало парковочное место. Инцидент произошёл в Оружейном переулке. Шофёр ждал клиента, когда к нему подъехал другой автомобиль.