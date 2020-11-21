Шесть человек задержаны в Петербурге после конфликта со стрельбой

Сотрудники полиции задержали шесть человек после конфликта со стрельбой в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
По данным пресс-службы ГУМВД по город и Ленобласти, инцидент произошёл вечером 21 ноября во дворе на проспекте Тореза. На записях с камер видеонаблюдения видно, что между двумя компании мужчина завязалась драка, которая продолжилась стрельбой. Прибывшие на место полицейские изъяли газовый и травматические пистолеты. В результате происшествия никто не пострадал.
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Ранее NEWS.ru писал, что водитель легковой машины несколько раз выстрелил в таксиста в Москве. Причиной конфликта стало парковочное место. Инцидент произошёл в Оружейном переулке. Шофёр ждал клиента, когда к нему подъехал другой автомобиль.