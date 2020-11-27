Избитый в Нальчике учитель находится в реанимации

https://static.news.ru/photo/756cfc92-30b7-11eb-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учитель, пострадавший во время конфликта в лицее № 2 Нальчика, находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Между ним и восьмиклассником возникли разногласия по поводу учёбы, и школьник позвал разобраться с учителем своих взрослых знакомых. Обороняясь, учитель открыл огонь из травматического оружия и ранил одного из нападавших.

Учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в среднетяжёлом состоянии. У него сочетанная травма, сотрясение мозга, а также многочисленные переломы, в том числе челюстно-лицевые. Угрозы жизни нет, — рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Второго пострадавшего, получившего ранение из травматического пистолета, уже прооперировали, пулю извлекли. Его состояние оценивается как нетяжёлое, в ближайшее время он может быть выписан на амбулаторное лечение.

По данному факту в УВД Нальчика возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». За это предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, на территории Нальчика преподаватель одной из местных школ открыл огонь из травматического пистолета. Мужчина совершил несколько выстрелов в воздух.

Как выяснили правоохранители, приехавшие на место событий, учитель и ученик повздорили из-за учебного вопроса. В результате школьник позвал своих знакомых, чтобы те разобрались с педагогом. В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями 36 и 26 лет. После этого учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернулся в школу и произвёл выстрелы.