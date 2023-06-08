«Сидим на крыше без еды, воды»: жители затопленной Херсонщины просят помощи По словам очевидцев, люди находятся на крышах своих домов уже третьи сутки, их запасы продовольствия уже заканчиваются. Эвакуация коснулась не всех

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Затопленный жилой квартал после прорыва Каховской

В Херсонской области третий день продолжается наводнение после прорыва дамбы Каховской ГЭС, разрушенной 6 июня. Сооружение располагается выше Херсона по течению Днепра. Россия и Украина обменялись взаимными обвинениями в подрыве плотины. Обрушение ГЭС спровоцировало затопление близлежащих городов и части Херсона — они почти полностью оказались под водой. Есть жертвы и пропавшие без вести. NEWS.ru собрал свидетельства людей, находящихся в затопленных городах.

«Ещё на один метр поднимется — и умрут сотни людей»

Больше всего от подрыва дамбы пострадала левая сторона Днепра — она располагается ниже по уровню реки. Города и поселки, которые находятся на левой стороне, контролируются Россией.

NEWS.ru поговорил с жителем левобережного села Правые Солонцы. Мужчина представился Александром и рассказал, что прямо сейчас находится на чердаке своего дома, вода поднимается все выше.

«Уровень воды по крышу у тех домов, что повыше, некоторые дома уже затопило с крышей. В селе много людей, на каждом третьем чердаке — без воды, еды, вода поднимается дальше, никакой эвакуации нет», — говорит он.

Мужчина сообщил, что 7 июня вода активно прибывала, днем раньше ее было намного меньше. По его словам, «люди сидят на крышах с вечера 6 июня».

«Никого вокруг нет, за сегодня ни одной лодки не видели, нужно не еду развозить, а людей вывозить, вода поднимается. Ещё на один метр поднимется — и умрут сотни людей, просто негде будет сидеть, а долго не поплаваешь. Вы понимаете, что такое 3,5 метра воды в глубину вокруг по всему горизонту? Это как в открытом море плавать», — возмущается он.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Затопленный жилой квартал после прорыва Каховской

Жители жалуются на проблемы с эвакуацией

Александр добавил, что на момент разговора находится на крыше вместе с тремя соседями. Запасы еды и воды у них уже закончились.

NEWS.ru поговорил с Юлианой — в селе находятся ее сестры. Женщина рассказала, что не может выйти с ними на связь.

«В 8 утра последний раз общалась с сестрами, они были на чердаке, и там уже была вода. Я не знаю, что с ними, просто пишу куда можно, во все группы (в соцсетях. — NEWS.ru) и прошу помощи. У моей сестры большой дом, и то затопило», — пожаловалась она.

Юлиана подтвердила слова Александра о проблемах с эвакуацией с левой стороны. По ее словам, люди не могут выехать — даже те, кто пытался сделать это самостоятельно.

Местным предлагают подавать сигналы о своем присутствии

Также сегодня в чатах помощи жителям Алешек (город в Херсонской области, находящийся на левом берегу реки) было распространено сообщение женщины-администратора некой волонтерской группы. Она просит людей, находящихся на крыше, вывешивать «яркие тряпки», чтобы спасателям было легче найти пострадавших. По ее словам, такую просьбу озвучил глава администрации Алешек Георгий Журавко.

«Это необходимо для того, чтобы спасатели видели, где находятся те, кто нуждается в помощи. И тогда спасателям будет проще. Несмотря на наличие списков и адресов нуждающихся в помощи у представителей власти и служб спасения, пусть каждый [обозначит] себя вот таким ярким пятном, даже белым... пусть что-то вывешивает», — передала она.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Затопленный жилой квартал после прорыва Каховской

... и самостоятельно делать плоты

Также она передала жителям Алешек просьбу главы администрации попытаться самостоятельно добраться до дороги, которая ведет на Раденск. По ее словам, там людей ждут автобусы МЧС.

«На выезде из стоят автобусы МЧС, которые сразу примут людей и отвезут в безопасное место. Чтобы вы понимали, Алешки затоплены на 99%, без воды только центр города. Подъезды со стороны Раденска и со стороны Голой Пристани, вода от метра и до двух, то есть до города можно добраться только на плавсредствах, которых недостаточно, — сообщила она.

В конце сообщения автор призвала жителей проявить смекалку, которой «мы всегда отличались». Также она предложила перестать «цапаться в чатах, не ныть, не скулить» и попытаться самостоятельно делать плоты.

Сколько человек пострадало от затопления

8 июня власти Новой Каховки заявили, что при затоплении погибли пять местных жителей. МЧС России сообщает, что из подтопленных районов удалось эвакуировать 300 человек за последние сутки. Всего с начала трагедии эвакуировали четыре тысячи человек, отчитался ВРИО губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Власти организовали для пострадавших людей пункты временного размещения в Геническе и Скадовске. Сложнее всего вывезти людей из Алешек, так как город затопило почти полностью — проехать туда можно только на спецсредствах, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Украинские власти также проводят эвакуацию с подконтрольного им правого берега Днепра. На данный момент эвакуированы 1996 человек из более чем 2600 затопленных домов.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Местный житель в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Местный житель в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Мужчины в населенном пункте Корсунка, который почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости Мужчины в населенном пункте Корсунка, который почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Удар со стороны ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей города, который подтоплен после разрушения Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Удар со стороны ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей города, который подтоплен после разрушения Каховской ГЭС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look PressMatthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look PressMatthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия обстрела Каховской ГЭС на право берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия обстрела Каховской ГЭС на право берегу Днепра Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями

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