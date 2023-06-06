Каховской ГЭС — конец: кто подорвал, как это повлияет на ход СВО Кому выгодна техногенная катастрофа в низовьях Днепра

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вид на Каховскую ГЭС

Официальные Москва и Киев возлагают друг на друга ответственность за разрушение Каховской гидроэлектростанции. Опрошенные NEWS.ru военные аналитики считают, что катастрофа на Днепре была выгодна Киеву. Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ход СВО — в материале NEWS.ru.

Кто выиграл от подрыва Каховской ГЭС

Киев сразу же обвинил в разрушении ГЭС российскую сторону. Эту версию поддержали западные СМИ, например американский телеканал CNN. Замкомандира российской казачьей бригады «Дон» Сергей Юрченко заявил ТАСС, что утром 6 июня частям ВСУ пришлось покинуть позиции на островах в устье Днепра — их затопило. Бригада «Дон», по его словам, дислоцирована как раз напротив островов.

Военный аналитик Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, предположил в интервью NEWS.ru, что российская армия может использовать затопление приднепровской территории для срыва предполагаемого наступления противника.

«Вода затруднит форсирование Днепра, если противник его планировал. Потому что при подготовке форсирования заготавливаются средства из расчета конкретной ширины водной преграды — например, количество понтонов для наведения мостов. Теперь ширина воды другая, с имеющимися средствами форсирование будет или затруднено, или вовсе невозможно», — допустил аналитик.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, разрушение Каховской ГЭС стало результатом украинской диверсии, предпринятой с целью лишить Крым воды. По его словам, ответственность за повреждение гидроэлектростанции должен нести Киев. «Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима», — сказал Песков.

По мнению Вадима Козюлина, разрушение ГЭС выгодно ВСУ, поскольку они могут использовать аварию для подготовки форсирования Днепра после понижения уровня воды.

«Учитывая, что по восточному берегу Днепра наши войска создали укрепленные оборонительные рубежи, вода может их размыть, разрушить, а значит, ВСУ будет легче форсировать реку, создавать плацдармы при высадке», — пояснил эксперт.

Если подрыв ГЭС действительно спланирован в Киеве, добавил Козюлин, ВСУ заготовили средства форсирования именно в расчете на это. Они могут попытаться форсировать Днепр в самое ближайшее время, пока часть российских позиций затоплена.

Другие эксперты напоминают, что Каховская ГЭС подверглась ударам артиллерии ВСУ еще осенью прошлого года и именно последствия артналетов могли стать причиной разрушений станции.

Так, капитан I ранга Василий Дандыкин считает, что катастрофа с ГЭС однозначно невыгодна именно российской стороне:

«Правый берег Днепра, где стоят ВСУ, высокий и обрывистый, а левый, где находятся позиции наших войск, низкий. Так что затопление ударит сильнее по территории, которую занимают российские силы, — сказал Дандыкин. — Плюс к тому нам придется проводить масштабные работы по эвакуации населения из зоны затопления и по исправлению ущерба, который нанесет вода инфраструктуре. Все это затруднит на какое-то время организацию обороны, если ВСУ попытаются форсировать Днепр».

По мнению Дандыкина, именно по этой причине утверждения Киева о том, что ГЭС взорвана российскими силами, не выдерживают критики.

«Кроме того, мы можем вспомнить, что именно ВСУ готовились взорвать дамбу ГЭС, когда наши войска занимали Херсон, чтобы отрезать нашу группировку от снабжения. Можно припомнить и факты обстрелов со стороны ВСУ таких объектов, как Запорожская АЭС, — напомнил эксперт. — Но Киев, конечно, все валит на Москву по законам информационной войны».

Дамба Каховской ГЭС была нужна для отражения атаки на Крым

ГЭС представляла ценность для России не только сама по себе, ее дамба служила российским войскам одним из последних мостов для переброски на другой берег Днепра. Этот маршрут наши военные могли использовать в качестве страховки на случай попыток ВСУ наступать отсюда в сторону Крыма.

Об этом рассказал NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. Если киевские подразделения совершили бы через Днепр бросок от Херсона на Крым, то российские части сохраняли для себя возможность нанести удар во фланг атакующей группировке, пояснил аналитик. Кроме того, наша армия сохраняла шансы возобновить натиск в сторону западной Украины. Теперь же ВСУ лишили такой возможности ВС РФ, считает эксперт.

ВСУ освободит резервы для наступления в Запорожье

Вечером во вторник с заявлением о катастрофе на Днепре выступил министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, украинские военные начали сооружать в этом районе на правом берегу Днепра оборонительные позиции, что говорит об отказе Киева от планов наступления с этой стороны.

По данным министра, ВСУ уничтожили ГЭС с помощью артиллерийского удара с целью высвободить с этого участка войска и перебросить их затем в Запорожье, в район продолжающегося наступления.

Примечательно, что к вечеру вторника часть ведущих западных СМИ тоже стала отказываться от версии о том, что в разрушении Каховской ГЭС виновата Москва. Так, журналисты The Washington Post и Financial Times, сравнив спутниковые снимки за 28 мая и 5 июня, высказали мнение, что часть конструкций в районе шлюзовых ворот была повреждена именно в этот период. Таким образом, по их версии, сооружение могло «разрушиться само» из-за полученных ранее повреждений.

Попытка расшатать социальную обстановку в Крыму

Есть и психологическая сторона события, отмечает Вадим Козюлин. Киев использует катастрофу в информационной войне, чтобы нагнетать обстановку в Крыму, где теперь может возникнуть нехватка воды.

«В Киеве будут говорить, что Москва не контролирует ситуацию на полуострове, что мы не бережем критически важную инфраструктуру и населенные пункты в зоне подтопления. Не удивлюсь, если ради этого все и было задумано», — высказал мнение аналитик.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем Telegram-канале, что возможность обмеления Северо-Крымского канала существует, но риски станут понятны в ближайшие дни. Об угрозе для снабжения Крыма водой поначалу упоминал и мэр Новой Каховки Леонтьев.

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