Новая Каховка целиком затоплена: кадры трагических последствий подрыва ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

Город Новую Каховку в Херсонской области затопило из-за разрушений на Каховской ГЭС. Сначала была разрушена верхняя часть ГЭС, началось затопление, после чего станция полностью ушла под воду. По данным мэра Новой Каховки, разрушение ГЭС, которая расположена выше Херсона по течению Днепра, произошло из-за ночных обстрелов.

Впоследствии он отметил, что затоплена значительная часть инфраструктурных объектов, канализационные станции, а также разрушены линии электропередачи и некоторые дома. В администрации города признают, что ввиду неконтролируемого сброса воды продолжается подмыв дамбы ГЭС. В Новой Каховке началась эвакуация местных жителей из почти 300 домов.

Самые выразительные кадры с места происшествия — в фоторепортаже NEWS.ru.