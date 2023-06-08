Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Погибшие — пастухи, которые во время прорыва дамбы занимались выпасом скота. Первоначально они числились пропавшими без вести в числе семерых местных жителей. Еще двое найдены живыми, сейчас организуется их эвакуация. Пострадавшими местными власти назвали 41-го человека.
Плотина Каховской ГЭС, расположенная на Днепре выше Херсона по течению, была подорвана 6 июня. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По информации МЧС, в зоне затопления находятся 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах.
Российские власти назвали произошедшее результатом обстрела Вооруженных сил Украины, Киев в ответ обвинил в подрыве плотины Россию. Некоторые специалисты считают, что дамба могла разрушится от накопленных повреждений вследствие близких разрывов от снарядов.
В зоне затопления находятся десятки населенных пунктов и тысячи жителей по обе стороны Днепра. Украинские и российские власти организуют массовую эвакуацию. При этом сообщалось об ударе ВСУ по месту сбора жителей для эвакуации в Голой Пристани под Херсоном.
Последствия наводнения после прорыва дамбы Каховской ГЭС — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Местный житель в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Мужчины в населенном пункте Корсунка, который почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Удар со стороны ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей города, который подтоплен после разрушения Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
ППоследствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра
Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра
Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look PressMatthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра
Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Последствия обстрела Каховской ГЭС на право берегу Днепра
Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями