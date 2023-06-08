Сергей Вилков

14 тысяч домов залило водой: кадры масштабного бедствия после подрыва ГЭС На данный момент погибшими числятся пять человек, пострадавшими — не менее 41-го

8 июня 2023 в 14:25

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Местный житель на лодке в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС