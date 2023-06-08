Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Погибшие — пастухи, которые во время прорыва дамбы занимались выпасом скота. Первоначально они числились пропавшими без вести в числе семерых местных жителей. Еще двое найдены живыми, сейчас организуется их эвакуация. Пострадавшими местными власти назвали 41-го человека.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная на Днепре выше Херсона по течению, была подорвана 6 июня. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По информации МЧС, в зоне затопления находятся 14 тысяч домов в 15 населенных пунктах.

Российские власти назвали произошедшее результатом обстрела Вооруженных сил Украины, Киев в ответ обвинил в подрыве плотины Россию. Некоторые специалисты считают, что дамба могла разрушится от накопленных повреждений вследствие близких разрывов от снарядов.

В зоне затопления находятся десятки населенных пунктов и тысячи жителей по обе стороны Днепра. Украинские и российские власти организуют массовую эвакуацию. При этом сообщалось об ударе ВСУ по месту сбора жителей для эвакуации в Голой Пристани под Херсоном.

Последствия наводнения после прорыва дамбы Каховской ГЭС — в фотогалерее NEWS.ru


 

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Местный житель в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Местный житель в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС

Мужчины в населенном пункте Корсунка, который почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Мужчины в населенном пункте Корсунка, который почти полностью затоплен после разрушения Каховской ГЭС

Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Удар со стороны ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей города, который подтоплен после разрушения Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Удар со стороны ВСУ по месту сбора для эвакуации жителей города, который подтоплен после разрушения Каховской ГЭС

Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Россия. Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. В результате удара ВСУ по Каховской ГЭС произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

ППоследствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

ППоследствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look PressMatthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия разрушения Каховской ГЭС на правом берегу Днепра

Последствия обстрела Каховской ГЭС на право берегу Днепра

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия обстрела Каховской ГЭС на право берегу Днепра

Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями

Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями

Фото: Matthew Hatcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эвакуация жителей с правого берега Днепра украинскими властями