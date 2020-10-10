На Красной площади задержали девушку за красно-белый зонт

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В центре Москвы правоохранители задержали девушку с красно-белым зонтом. Этот цвет сейчас ассоциируется с протестным флагом Белоруссии.

Инцидент произошёл на Красной площади. Как пишет Znak.com, Дину Авсюкевич доставили в ОВД Китай-город. Там правоохранители провели с ней профилактическую беседу, после чего отпустили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Савёловский районный суд Москвы на год запретил фанату ЦСКА Дмитрию Голембевскому посещать футбольные матчи. Мужчина на одной из игр вывесил на трибуне бело-красно-белый флаг Белоруссии, который символизирует солидарность с протестами в стране. Также болельщик получил штраф в размере трёх тысяч рублей. В суде он сказал, что хотел продемонстрировать свою солидарность с «жертвами произвола со стороны полиции». Он не признал свои действия правонарушением.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.