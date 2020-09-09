Фанату ЦСКА запретили посещать матчи из-за протестного флага Белоруссии

https://static.news.ru/photo/0439147c-f294-11ea-a34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Савёловский районный суд Москвы на год запретил фанату ЦСКА Дмитрию Голембевскому посещать футбольные матчи. Мужчина на одной из игр вывесил на трибуне бело-красно-белый флаг Белоруссии, который символизирует солидарности с протестами в стране.

Также болельщик получил штраф в размере 3 тысяч рублей, передаёт «Медиазона». В суде он сказал, что хотел продемонстрировать свою солидарность с «жертвами произвола со стороны полиции». Он не признал свои действия правонарушением.

Голембевского и ещё нескольких фанатов ЦСКА задержали 15 августа. Они вывесили флаг во время игры своей любимой команды с «Тамбовом» и скандировали «Жыве Беларусь», когда нападающий Илья Шкурин (родом из Белоруссии) забил победный для ЦСКА гол.

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.