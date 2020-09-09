Фанату ЦСКА запретили посещать матчи из-за протестного флага Белоруссии

Савёловский районный суд Москвы на год запретил фанату ЦСКА Дмитрию Голембевскому посещать футбольные матчи. Мужчина на одной из игр вывесил на трибуне бело-красно-белый флаг Белоруссии, который символизирует солидарности с протестами в стране.
Также болельщик получил штраф в размере 3 тысяч рублей,
Голембевского и ещё нескольких фанатов ЦСКА задержали 15 августа. Они вывесили флаг во время игры своей любимой команды с «Тамбовом» и скандировали «Жыве Беларусь», когда нападающий Илья Шкурин (родом из Белоруссии) забил победный для ЦСКА гол.
В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.
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