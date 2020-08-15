На горе Куштау произошло столкновение экоактивистов с сотрудниками ЧОП

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На горе Куштау в Башкирии мужчины в камуфляжной одежде и надписью «Охрана» напали на палаточный городок экоактивистов. На место стычки выехали сотрудники ОМОна.

Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, лагерь и защитников окружили со всех сторон, на помощь ЧОПу пришли ещё человек 30 спортсменов. Кроме того, против активистов применили газовые баллончики.

Дела, если честно, у защитников не очень. Обороняются человек 60. Остальных не пускают на место. Ни на машинах, ни пешком, — отметил очевидец столкновения.

Отмечается, что активисты пытаются не пропустить тяжёлую технику к месту своей стоянки. По некоторым данным, 13 мужчин, оборонявших лагерь, были задержаны и увезены в неизвестном направлении.

На место происшествия выехали члены Совета по правам человека при главе Башкортостана.

По данным Telegram-канала «куштау online», на помощь защитникам горы пытаются прорваться люди. Противостояние идёт на двух участках: на спуске с горы и возле лагеря. Также сообщается, что пока идёт борьба, на съезде с дороги уже начались работы — высыпали камни и начали натягивать колючую проволоку.

Ранее защитники башкирских шиханов (горы Куштау, Торатау и Юрактау) разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. Башкирская содовая компания намерена добывать из этой горы сырье для производства соды, писал NEWS.ru.

Эти шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х один из них, Шахтау, был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения.