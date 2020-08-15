На горе Куштау произошло столкновение экоактивистов с сотрудниками ЧОП

На горе Куштау в Башкирии мужчины в камуфляжной одежде и надписью «Охрана» напали на палаточный городок экоактивистов. На место стычки выехали сотрудники ОМОна.
Как
Дела, если честно, у защитников не очень. Обороняются человек 60. Остальных не пускают на место. Ни на машинах, ни пешком, — отметил очевидец столкновения.
Отмечается, что активисты пытаются не пропустить тяжёлую технику к месту своей стоянки. По некоторым данным, 13 мужчин, оборонявших лагерь, были задержаны и увезены в неизвестном направлении.
На место происшествия выехали члены Совета по правам человека при главе Башкортостана.
По данным Telegram-канала «куштау online», на помощь защитникам горы
Ранее защитники башкирских шиханов (горы Куштау, Торатау и Юрактау) разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. Башкирская содовая компания намерена добывать из этой горы сырье для производства соды, писал NEWS.ru.
Эти шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х один из них, Шахтау, был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения.
Добавьте наши новости в избранные источники