На Алтае туристы захотели сэкономить и провалились под лёд

На Алтае группа туристов провалилась под лёд при посещении лебединого заказника. По одной из версий, люди хотели пройти в питомник «зайцами», а по другой — пролезть без очереди, пишет Mash.

Инцидент попал на видео с коптера — один из посетителей питомника хотел запечатлеть птиц, которые слетаются на озеро Светлое со всей страны, чтобы перезимовать здесь. В какой-то момент тонкий лёд не выдержал веса туристов и обломился. Уточняется, что глубина в месте пролома составляет порядка двух метров.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, несмотря на то что под лёд также попали и дети, судя по опубликованному видео. Птицы сильно испугались резких звуков. Как добавляет Telegram-канал SHOT, стоимость билета в питомник составляет 50 рублей.

Ранее два брата в возрасте четырёх и семи лет утонули, провaлившись под лёд искусственного водоёма в деревне Дедюхино Рязанской облаcти. Следователи произвoдят осмотр мeста происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся процeссуальные действия, направленные на установление всех обстoятельств произoшедшего.