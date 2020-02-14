Самарские силовики нашли тело четырёхмесячной девочки в городе Октябрьск. Неизвестные завернули труп в пакет.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего),
Вскоре оперативники задержали родителей погибшей малышки. Сейчас с ними работают сотрудники ведомства. Скоро им предстоит явиться на допрос.
Ранее NEWS.ru сообщал, что четырёхмесячный ребёнок умер в Подмосковье из-за снотворного. По версии следствия, отец мог подмешать лекарство ребёнку в смесь.
Трагедия произошла 20 июля 2019 года. Следователи считают, что отец утром покормил сына смесью из бутылочки. Позже родители обнаружили, что младенец скончался.
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