https://static.news.ru/photo/f4256e00-4ff0-11ea-87c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самарские силовики нашли тело четырёхмесячной девочки в городе Октябрьск. Неизвестные завернули труп в пакет.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), говорится на официальном сайте регионального СК РФ.

Вскоре оперативники задержали родителей погибшей малышки. Сейчас с ними работают сотрудники ведомства. Скоро им предстоит явиться на допрос.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четырёхмесячный ребёнок умер в Подмосковье из-за снотворного. По версии следствия, отец мог подмешать лекарство ребёнку в смесь.

Трагедия произошла 20 июля 2019 года. Следователи считают, что отец утром покормил сына смесью из бутылочки. Позже родители обнаружили, что младенец скончался.