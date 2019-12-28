Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил о том, что следствие рассматривает три версии причин падения самолёта Bek Air рядом с Алма-Атой. Об этом
Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алма-Ате. В настоящее время рассматриваются три версии. Первая — ошибка экипажа. Вторая — возможность технической неисправности самого борта. Третья — работа навигационных служб, — привели слова министра в ТАСС.
Как сообщал NEWS.ru ранее, международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолёта авиакомпании Bek Air для полного понимания картины происшествия.
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