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Автобус «Неоплан», выполнявший рейс Минск — Санкт-Петербург, съехал с дороги в Псковской области, есть пострадавшие.

Уточняется, что в салоне автобуса находились 52 человека. Председатель Псковского регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что на данный момент известно о 18 раненых, в том числе — трёх...