https://static.news.ru/photo/d49274da-2a0b-11ea-8e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолёта авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря.

Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алма-атинского аэропорта, — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air 27 декабря летел из Алма-Аты в Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем Fokker потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, благодарность жителям посёлка Гульдала, рядом с которым 27 декабря рухнул борт авиакомпании Bek Air, выразил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.