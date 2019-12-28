https://static.news.ru/photo/aa4f0420-2a08-11ea-92e3-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: XinHua/Global Look Press

Благодарность жителям посёлка Гульдала, рядом с которым 27 декабря рухнул борт авиакомпании Bek Air, выразил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Об этом он написал в Twitter.

В трудную минуту жители посёлка Гульдала Алматинской области помогали спасателям, готовили еду, разносили горячий чай. Также огромное спасибо донорам-алматинцам, — отметил Токаев.

Благодарю жителей посёлка Гульдала Алматинской области, которые в трудную минуту оказали помощь службам спасения. Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алматинцам. Наш народ ещё раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 29 декабря 2019 г.

Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air 27 декабря летел из Алма-Аты в Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем Fokker потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

Президент страны подчеркнул сплочённость казахстанского народа и его готовность всегда оказать помощь ближнему. В день трагедии около 500 человек сдали кровь для пострадавших. Как рассказали в администрации Алма-Аты, люди стояли в огромных очередях, чтобы помочь пострадавшим.

Как писал NEWS.ru, авиакомпания Air Astana с 27 по 29 декабря ввела пять дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алма-Ату для пассажиров Bek Air.