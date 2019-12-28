https://static.news.ru/photo/1bba59fa-2a01-11ea-8514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Air Astana/facebook.com

Казахстанская авиакомпания Air Astana с 27 по 29 декабря ввела пять дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алма-Ату для пассажиров Bek Air. Самолёт Fokker 100 авиакомпании Bek Air потерпел катастрофу 27 декабря, деятельность компании возобновится не ранее 10 января 2020 года, после того, как будет завершено расследование.

Для пассажиров рейсов Bek Air авиакомпания Air Astana при наличии мест будет предлагать цену, не превышающую стоимость первоначального билета Bek Air. В целом Air Astana ввела пять дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно с 27 по 29 декабря, — цитирует ТАСС сообщение Комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Ранее авиакомпания SCAT сообщила об оказании помощи в перевозке пассажиров Bek Air до 31 января. Qazaq air тоже согласилась перевозить пассажиров Bek Air до 31 декабря. Кроме того, организован дополнительный поезд сообщением Нур-Султан — Алма-Ата.

Как писал NEWS.ru, авиакомпания Bek Air с 3 по 10 января 2020 года продала почти десять тысяч билетов, ещё около девяти тысяч пассажиров планировали лететь её самолётами до конца 2019 года. Деньги за билеты на эти рейсы будут возвращены в полном объёме по месту приобретения проездных документов.