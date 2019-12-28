Казахстанская авиакомпания «Бек Эйр», которой принадлежал разбившийся у Алма-Аты самолёт, вернёт пассажирам деньги за билеты на отменённые рейсы.
Уточняется, что на период с 3 по 10 января 2020 года было продано почти десять тысяч билетов, ещё около девяти тысяч планировали лететь самолётами авиакомпании до конца 2019 года. Деньги за билеты на эти рейсы будут возвращены в полном объёме по месту приобретения проездных документов,
Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана информировала, что деятельность авиакомпании «Бек Эйр», которой принадлежал разбившийся после вылета из Алма-Аты самолёт, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.
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