https://static.news.ru/photo/49cb4b12-29f0-11ea-bb58-fa163e074e61_660.jpg Фото: bekair.aero

Казахстанская авиакомпания «Бек Эйр», которой принадлежал разбившийся у Алма-Аты самолёт, вернёт пассажирам деньги за билеты на отменённые рейсы.

Уточняется, что на период с 3 по 10 января 2020 года было продано почти десять тысяч билетов, ещё около девяти тысяч планировали лететь самолётами авиакомпании до конца 2019 года. Деньги за билеты на эти рейсы будут возвращены в полном объёме по месту приобретения проездных документов, сообщила «Бек эйр».

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана информировала, что деятельность авиакомпании «Бек Эйр», которой принадлежал разбившийся после вылета из Алма-Аты самолёт, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.