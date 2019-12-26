https://static.news.ru/photo/17ca77b4-287e-11ea-91ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

В крушении лайнера под Алматы погибли 12 человек, пострадали 49. Уточнённые данные приводит Комитет по ЧС МВД Казахстана.

Ранее сообщалось о 15 погибших. В числе жертв катастрофы — командир воздушного судна Марат Муратбаев и казахстанская журналистка Дана Круглова. Всего на борту самолёта находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Лайнер Fokker-100 принадлежит казахстанской авиакомпании Bek Air. Он выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан утром 27 декабря. Самолёт потерял высоту сразу после вылета, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

Деятельность Bek Air остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура, писал NEWS.ru.