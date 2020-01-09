https://static.news.ru/photo/ec951c04-337a-11ea-a1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы 9 января пассажир автомобиля Ford Focus при виде сотрудников автоинспекции, остановивших машину для проверки, проглотил пакет с наркотиками. После этого его доставили в больницу с инородным телом в кишечном тракте. Данные сведения журналистам сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по столице.

Информация о мужчине, проглотившем на Зубовском бульваре пакет с запрещёнными веществами, поступила в тот же день в ОВД «Хамовники» от специалистов медицинского учреждения.

Выяснилось, что сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль, в котором находился указанный гражданин. При виде полицейских он положил себе в рот и проглотил неизвестный свёрток, — передаёт АГН «Москва» сообщение столичного ГУ МВД.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали семь человек, которые подозреваются в торговле наркотиками при помощи Интернета и IP-телефонии. У них полицейские изъяли более 30 кг амфетамина.