https://static.news.ru/photo/e234342a-bf62-11e9-997e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Неизвестный открыл стрельбу в Подмосковье. Об этом News.ru сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошёл в парикмахерской в Котельниках. Злоумышленник выстрелил в потолок, а затем забаррикадировался. Все находившиеся в здании успели эвакуироваться. На место стянута группа захвата. ОМОН готовится к возможному штурму помещения.

Ранее, как писал News.ru, неизвестный устроил стрельбу в американской Филадельфии. В результате ранения получили шестеро полицейских, один, предположительно, пострадал в ДТП на пути к месту происшествия.