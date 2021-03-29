Москвич нашёл у мусорки полмиллиона рублей и теперь его ищет полиция

https://static.news.ru/photo/ccb87a28-9087-11eb-99ee-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Столичные полицейские разыскивают мужчину, который нашёл возле мусорного контейнера на Лесной улице 525 тысяч рублей. Пачку денег обронил 60-летний пенсионер, когда выносил мусор. Он обнаружил пропажу, вернувшись в офис.

Пенсионер просмотрел видео с камер наблюдения. Оказалось, что деньги подобрал незнакомец, который шёл мимо мусорного контейнера. На записи видно, как мужчина с удивлением поднимает оброненную наличность. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, адвокат Юлия Кузнецова рассказала, что нашедший деньги должен уведомить полицию или лицо, выронившее денежные средства. Последнее возможно, если деньги находились в кошельке вместе с документами.

В полицию нужно написать заявление с указанием всех обстоятельств обнаружения денег, включая размер суммы. Кузнецова подчеркнула, что нашедший денежные средства вправе потребовать от лица, уполномоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до 20% от найденной суммы в том случае, если он заявил силовикам о находке.