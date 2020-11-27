Адвокат рассказала, что делать с найденными на улице деньгами

https://static.news.ru/photo/74a84b46-3110-11eb-92af-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Лежащие на улице деньги — это вещь, которая выбыла из собственности владельца помимо его воли, однако это не означает, что их может присвоить себе любой желающий. При таком исходе действия нашедшего средства человека не только подпадают под статью 227 Гражданского кодекса РФ, но и могут быть квалифицированы в рамках уголовного производства, предупредила адвокат Юлия Кузнецова.

По её словам, если человек нашёл деньги, то он обязан уведомить об этом либо лицо, потерявшее их, либо полицию. Первое возможно, если найденные средства находились в кошельке, в котором также имеются документы владельца, сказала юрист ПРАЙМу.

Согласно статье 227 ГК РФ, нашедший в случае невозможности установить владельца денег, должен заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления. При этом нашедший может хранить деньги у себя, но в таком случае он несёт ответственность за их сохранность в рамках найденной суммы.

В полицию можно написать заявление с указанием всех обстоятельств обнаружения денег, включая размер суммы. В заявлении также можно указать, чтобы деньги были переданы вам, если хозяин не будет найден.

Нашедший денежные средства вправе потребовать от лица, уполномоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до 20% от найденной суммы, если заявил в полицию о находке, — сказала адвокат.

Если же заявление не было подано, то нашедший не в праве претендовать на 20% от суммы, отметила Кузнецова. Право собственности на всю сумму возникает спустя полгода, если владелец денег так и не был найден. При этом налог на сумму взиматься государством не будет.

Кузнецова также предостерегла от попыток присвоить себе найденную сумму целиком и утаить этот факт от органов. В этом случае человек может стать фигурантом даже уголовного дела, если полиция установит, что деньги были украдены.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперт предупредил о схемах обмана россиян при продаже машин по акции. Он заявил, что чаще всего россиян обманывают «серые» автосалоны, у которых есть в арсенале десятки мошеннических схем.