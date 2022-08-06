Мощный ураган с градом обрушился на Санкт-Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный ливень обрушился сегодня вечером на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, сообщает ИА REGNUM. Десятки деревьев и столбов рухнули из-за мощного урагана с градом, дождевая вода затопила несколько улиц, а на женщину упали конструкции остановки.

Отмечается, что циклон в Петербург пришел из Прибалтики. «Оранжевый» уровень опасности будет действовать в Северной столице с 18:00 6 августа до 0:00 7 августа.

РЕН ТВ сообщает, что потоки воды затопили набережную рядом со стадионом «Зенит-Арена» и вход на станцию метро «Площадь Восстания». По словам очевидцев, люди не могут выйти из метро из-за огромных луж в вестибюле.

Также сегодня из-за сильного наводнения оказались перекрыты все дороги в национальный парк Долина Смерти в США, около тысячи человек не могут покинуть парк на границе Калифорнии и Невады. Количество осадков за день в Фернас-Крик стало рекордным с 15 апреля 1988 года. Вода повредила систему водоснабжения и затопила гостиничные номера и офисы. Десятки автомобилей, находившихся на стоянке возле паркового отеля, застряли в грунте.

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