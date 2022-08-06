Около тысячи людей оказались в ловушке Долины Смерти из-за наводнения

Фото: shutterstock

Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США перекрыты из-за наводнения, около тысячи человек не могут покинуть парк на границе Калифорнии и Невады, сообщает ABC News. Количество осадков за день в Фернас-Крик оказалось рекордным с 15 апреля 1988 года.

Беспрецедентное количество осадков вызвало сильное наводнение в этом районе. <...> Около 500 посетителей и 500 сотрудников сейчас не могут покинуть парк, который находится на границе Калифорнии и Невады, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. Как заявили представители парка, вода повредила систему водоснабжения и затопила гостиничные номера и офисы. Десятки автомобилей, находившихся на стоянке возле паркового отеля, заблокированы камнями и осколками породы, которые принесло наводнение.

Чтобы открыть дорогу и обеспечить свободный проезд, потребуется несколько часов. Это уже второй крупный потоп, произошедший в парке за неделю.

Ранее в Сочи из-за ливней из берегов вышла река Восточный Дагомыс. В городе оказались подтоплены дворы многоэтажных домов, вода попала в подъезды. Некоторые жители не спали, пытаясь спасти имущество, в частности припаркованные во дворах машины.