Молодой конькобежец Руслан Захаров погиб в Хабаровске

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Конькобежец Руслан Захаров погиб при неизвестных обстоятельствах в Хабаровске. Перспективному спортсмену было 23 года, детали его гибели не разглашаются, сообщает ТАСС.

О смерти спортсмена стало известно из соболезнований Союза конькобежцев России родным Захарова. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Мы, как и все, узнали об этом из социальных сетей. К несчастью, это подтвердили родители Руслана, — пояснила агентству директор Союза конькобежцев Варвара Барышева.

Также неизвестно, по какой причине молодой человек находился в Хабаровске. Спортсмен не привлекался к централизованной подготовке в течение нескольких сезонов.

Основные успехи Захарова были достигнуты на юниорском уровне. Он победитель первенств России, участник чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что следствие устанавливает обстоятельства смерти трёх человек, чьи тела были найдены в квартире в посёлке Шахтёрск Сахалинской области. Видимых травм на телах не обнаружено. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.