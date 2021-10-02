Младшеклассник угрожал устроить расстрел в школе под Рязанью

В городе Новомичуринск Рязанской области ученик младших классов расклеил объявления о расстреле в местной школе и привлёк внимание ФСБ. Несколько записок с угрозами напасть на общеобразовательное учреждение и убить учеников обнаружили на территории школы и в домах по соседству, передаёт ТАСС.

По данным агентства, встревоженные родители обратились в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД по региону нашли автора объявлений. Им оказался учащийся младших классов.

Мотивом действий школьника стали «эмоциональные причины». Реальной опасности для учебного заведения не было, отметили в правоохранительных органах.

20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Стрельбу по учащимся открыл студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек и ещё 47 пострадали. Семеро из них были доставлены в Москву для лечения.

Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. Ему ампутировали голень. Несколько дней назад он пришёл в сознание. В ответ на вопрос о произошедшем в вузе он заявил, что ничего не помнит.