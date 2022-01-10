МЧС сообщило количество пострадавших от пиротехники в Петербурге
МЧС: за новогодние праздники в Петербурге пострадали шесть человек при запуске фейерверков
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:47, 10 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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За новогодние праздники в Петербурге поступило 1624 вызова из-за происшествий с пиротехникой — на 5% больше, чем в прошлом году, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Пострадали при запуске фейерверков шесть человек, среди которых один несовершеннолетний.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, полковник внутренней службы Андрей Литовка отметил, что за нанесение вреда людям в результате использования пиротехники предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
После ситро и оливье горожане выходят и запускают куда повезёт. В Невском районе не повезло, — прокомментировал он взрыв на балконе в Невском районе, куда в новогоднюю ночь попала ракета.
Ранее сообщалось, что в жилом доме на седьмом этаже в Санкт-Петербурге обвалилась лоджия, причиной чего, по некоторым данным, мог стать взрыв фейерверка. В результате происшествия пострадавших нет.
Пиротехника также стала причиной госпитализации подростка в подмосковных Химках. 15-летний школьник получил осколочные травмы лица от взрыва петарды в ночь на 1 января. В эту же новогоднюю ночь при запуске фейерверка погиб 37-летний подполковник полиции из Москвы, отмечавший Новый год у знакомых в Рязанской области.