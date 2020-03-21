https://static.news.ru/photo/3f5e8670-6b00-11ea-9e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожарные локализовали возгорание на теннисном корте в городе Жуковском в Московской области. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров.

Пожар произошёл в городском округе Жуковский на теннисном корте, расположенном по адресу ул. Пушкина, д. 22. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м, — привели сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области в агентстве «Москва».

Отмечается, что пострадавших и жертв нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в третий раз случился пожар на рынке в Ростовской области. Площадь пожара составила почти 700 квадратных метров. Обрушились два павильона. Отмечается, что рынок горел уже дважды до этого — в 2017 и 2019 годах.