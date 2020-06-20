Мать замурованного в бетон подростка хотела стать губернатором

https://static.news.ru/photo/9a17e660-b321-11ea-8736-fa163e074e61_660.jpg Астрахань Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Мать 12-летнего подростка из Астрахани, тело которого полиция нашла замурованным в бетон, хотела баллотироваться на пост губернатора Астраханской области.

Об этом председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин рассказал радиостанции «Говорит Москва». Мать погибшего подростка ранее была членом партии. Шеин сообщил, что у неё долгое время «что-то творилось с головой», но вспыльчивой она не была. В 2019 году женщина покинула «Справедливую Россию», так как соратники по партии отказались поддерживать её кандидатуру в выдвижении на пост губернатора.

Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос, — отметил председатель областного совета партии.

Как передавал NEWS.ru, астраханская семья подала заявление о пропаже 12-летнего ребёнка 6 марта. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего 19 июня. Его тело было залито бетоном под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика. По версии следствия, ребёнок вернулся домой на следующее утро после пропажи. Он умер от удара гантелей, который ему нанесла в пылу ссоры мать.