Мать замурованного в бетон подростка хотела стать губернатором

Мать 12-летнего подростка из Астрахани, тело которого полиция нашла замурованным в бетон, хотела баллотироваться на пост губернатора Астраханской области.
Об этом председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин
Я думаю, что это послужило неким пусковым крючком. Что там у человека творилось внутри головы — очень трудный вопрос, — отметил председатель областного совета партии.
Как передавал NEWS.ru, астраханская семья подала заявление о пропаже 12-летнего ребёнка 6 марта. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего 19 июня. Его тело было залито бетоном под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика. По версии следствия, ребёнок вернулся домой на следующее утро после пропажи. Он умер от удара гантелей, который ему нанесла в пылу ссоры мать.
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