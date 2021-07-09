Мать выбросившего сестру в окно подростка раскрыла детали произошедшего

Мать 13-летнего подростка, выбросившего новорождённую сестру в окно, раскрыла «МК» детали трагедии. Женщина рассказала, что её сын от первого брака после произошедшего прошёл в комнату и как ни в чём не бывало продолжил смотреть мультфильмы.

38-летняя москвичка считает, что подросток даже не понял, что случилось. Допрашивать его нереально — парень только мычит. Тяжелее всех пришлось бабушке, пенсионерке даже вызвали скорую.

В момент трагедии бабушка раскладывала детские вещи в комнате. В это время недавно родившаяся малышка лежала в люльке, а подросток смотрел мультики. Мать буквально на пару минут отлучилась в туалет, причём дверь оставила открытой, чтобы видеть детей. Несмотря на это, успеть спасти ребёнка ей не удалось: она вышла из туалета и пошла на кухню. Трагедия произошла фактически на её глазах.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл на улице Левобережной. Малышке было восемь дней. Она выпала из окна на седьмом этаже. По некоторым данным, у мальчика, совершившего преступление, аутизм.