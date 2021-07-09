Мать выбросившего сестру в окно подростка раскрыла детали произошедшего

Мать 13-летнего подростка, выбросившего новорождённую сестру в окно, раскрыла «МК» детали трагедии. Женщина рассказала, что её сын от первого брака после произошедшего прошёл в комнату и как ни в чём не бывало продолжил смотреть мультфильмы.
38-летняя москвичка считает, что подросток даже не понял, что случилось. Допрашивать его нереально — парень только мычит. Тяжелее всех пришлось бабушке, пенсионерке даже вызвали скорую.
В момент трагедии бабушка
Ранее сообщалось, что инцидент произошёл на улице Левобережной. Малышке было восемь дней. Она выпала из окна на седьмом этаже. По некоторым данным, у мальчика, совершившего преступление, аутизм.