https://static.news.ru/photo/b3995ef8-bb73-11e9-8518-fa163e074e61_660.jpg Фото: mkala.ru

Автомобиль предприятия МУП «Питомец», которое занимается отловом скота, находящегося без присмотра, подожгли неизвестные в Махачкале. Об этом сообщила администрация Киевского района города на своём сайте.

Сторож заметил загоревшуюся «Газель», которая была припаркована рядом с загоном для скота, и вызвал пожарных. Огонь удалось быстро потушить, но кабина машины сгорела. Животные, находившиеся в загоне, и имущество предприятия не пострадали. Инцидент произошёл ночью 9 августа.

По словам директора предприятия, отлов безнадзорного скота продолжится. Сейчас организация в срочном порядке восстанавливает пострадавшую машину.

Отлов скота, который находится без присмотра, в Махачкале начался несколько недель назад, сообщается на сайте администрации. Многих животных находят у контейнеров для мусора.

Решение об отлове было принято, чтобы дисциплинировать хозяев животных. Также было направлено обращение к горожанам с просьбой не выпускать скот на городские улицы.

Ранее News.ru писал, что в Дагестане злоумышленники напали на бригаду скорой помощи, которая направлялась на вызов к ребёнку. Как сообщили в региональном Минздраве, это уже третий подобный инцидент за месяц.