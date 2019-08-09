https://static.news.ru/photo/c1f889ca-bb04-11e9-9491-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Дагестане напали на бригаду скорой помощи, которая направлялась на вызов к ребёнку. Как сообщили в региональном Минздраве, это уже третий подобный инцидент за месяц.

По данным ведомства, инцидент произошёл в пригороде Махачкалы. Водитель «скорой» остановил машину, чтобы уточнить адрес дома, откуда был совершён вызов.

В этот момент сзади скорой подъехал автомобиль «Газель», шофёр которой стал сигналить с требованием уступить дорогу. Затем мужчина вышел из машины и начал оскорблять врачей. Он набросился на водителя неотложки, избил его, а затем скрылся с места происшествия.

Сообщается, что несмотря на инцидент бригада скорой помощи добралась до места назначения и смогла оказать помощь ребёнку.

После нападения водитель скорой помощи был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Нападавший задержан, уточняет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в Башкортостане девушка избила врача, который принял вне очереди другого пациента.