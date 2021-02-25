Майор ФСБ покончил с собой в доме на Рублёвском шоссе

https://static.news.ru/photo/b78ba2b8-7761-11eb-9d4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Майора Федеральной службы безопасности России нашли мёртвым в подъезде дома на Рублёвском шоссе.

Тело обнаружили на лестничной площадке утром 25 февраля. Судя по внешним признакам, мужчина покончил с собой. Обстоятельства инцидента выясняются, передаёт MK.RU.

Ранее подполковник воинской части в Мытищах свёл счёты с жизнью. Самоубийство произошло в кабинете Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов. Погибшему было 39 лет. По факту ЧП была проведена доследственная проверка, опрошены очевидцы и сослуживцы погибшего.

До этого в Санкт-Петербурге свела счёты с жизнью 10-летняя девочка. На её смартфоне были обнаружены картинки с изображением способа самоубийства. Мать девочки рассказала, что ребёнок по неизвестным причинам вышел из дома без верхней одежды в 04:30 утра. Тело девочки было найдено на детской площадке в одном из дворов на Новгородской улице в Колпинском районе города. Примечательно, что девочка была примерным ребёнком и училась на отлично, писал NEWS.ru.