Махачкалинского парикмахера заподозрили в домогательстве к детям

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Махачкалы, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении детей.

Как сообщает СУ СК РФ по Дагестану, 6 марта 2021 года работающий парикмахером мужчина предположительно домогался двоих мальчиков девяти и десяти лет, которых родители привели на стрижку. Его задержали республиканские полицейские.

В отношении 47-летнего задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Мужчину отправили под арест. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо снова обвинили в сексуальных домогательствах. О харрасменте со стороны политика заявили две его бывшие сотрудницы, писал NEWS.ru. Одна из них призналась, что столкнулась со «слишком долгими, крепкими и интимными» объятиями губернатора 21 год назад в калифорнийском отеле. В те времена Куомо был главой американского Министерства жилищного строительства и городского развития. В прошлом две другие женщины выдвигали аналогичные обвинения в адрес политика.