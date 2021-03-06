Губернатора Нью-Йорка снова обвинили в сексуальных домогательствах

https://static.news.ru/photo/cebe52da-7f1f-11eb-b419-96000091f725_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо снова обвинили в сексуальных домогательствах. О харрасменте со стороны политика заявили две его бывшие сотрудницы.

Ранее Куомо уже был предметом обвинений в домогательствах. Также две его экс-работницы жаловались на его поведение. Сам губернатор отказался уходить со своего поста на фоне обвинений.

На этот раз бывшая помощница пресс-службы Куомо призналась, что столкнулась со «слишком долгими, крепкими и интимными» объятиями губернатора. Это «событие» произошло 21 год назад в калифорнийском отеле. В те времена Куомо был главой американского Министерства жилищного строительства и городского развития.

Зажатая в объятиях будущего губернатора девушка смутилась и ушла. Она прервала харрасмент, потому что подумала, что действия мужчины «могут привести к поцелую или чему-то ещё», передаёт The Washington Post.

Ещё одной жертвой мужчины стала советник по политике Ана Лисс, работающая с губернатором с 2013 по 2015 год. С ней произошло следующее. На мероприятии в Олбани семь лет назад Куомо не только приобнял её за талию, но и поцеловал в обе щёки и даже назвал «дорогой». На этом его действия, о которых рассказала сама Лисс, не закончились. Также он спросил, есть ли у неё парень, пишет The Wall Street Journal.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на популярного американского блогера и врача Джейсона Кэмпбелла (он же Tik Tok Doc) подали в суд за домогательства. Истица требует $45 млн.

Блогера обвинила в домогательствах женщина, с которой они вместе работали в медицинском центре Портленда. По её словам, он присылал ей порнографические фотографии и непристойные тексты. Более того, однажды он распускал руки в её кабинете и у него была эрекция. Это происходило в начале 2020 года.