Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 5 января, на территории села Терса в Саратовской области прохожие вынесли из одного из домов пьяного мужчину, спящего в горящей кровати.

Инцидент произошёл на улице Советской. Местный житель 1980 года рождения по имени Владимир Страхов пришёл в гости к приятелю, который снимал деревянный дом. Там товарищи занялись распитием крепких спиртных напитков....