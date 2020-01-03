Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Тюменской области. Ещё пять человек пострадали.
На 266-м км федеральной автодороги Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием двух автомобилей: грузового и междугороднего автобуса Душанбе — Сургут. Движение не перекрыто, осуществляется по одной полосе, — передаёт сообщение источника «Интерфакс».
Известно, что в автобусе находились 35 пассажиров, пятеро из них — дети.
Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму по подозрению в совершении смертельного ДТП задержан высокопоставленный полицейский. Как следует из материалов дела, за руль служебного автомобиля он сел в нетрезвом состоянии. В населённом пункте он наехал на группу людей — двух мужчин и женщину.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен