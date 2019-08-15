Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пассажиры после жёсткой, но удачной посадки самолёта Airbus А321 в Подмосковье, делали селфи с экипажем. Кроме того, они засняли на видео происходящее после ЧП.

На кадрах видно, что люди пробираются через поле кукурузы в поисках расположенной рядом дороги, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что преподаватели Бугурусланского лётного училища гражданской авиации выразили восхищение действиями...