Подмосковные птицы стали очень смелыми и наглыми, а средства по их отпугиванию плохо работают. Два этих факта, по словам лётчика-испытателя, почётного президента Международного авиационно-космического салона МАКС Магомеда Толбоева, создают угрозу для взлетающих самолётов и в целом для авиации.
Толбоев, комментируя жёсткую посадку лайнера Airbus А-321 «Уральских авиалиний», рассказал «
Фантастические пилоты. Это первый случай, когда не паникует экипаж, а действует профессионально, — отметил лётчик-испытатель.
По его словам, для Подмосковья птицы стали огромной проблемой.
Они — очень смелые птицы, обнаглевшие. Раньше этого не было. Раньше были другие птицы там, мелкие, а это стайные, — считает Толбоев.
Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.
Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и 7 членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жесткой посадки.