Житель ЛНР признался в убийстве петербуржца, чей труп выпал из багажника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

BMW M4, на котором разбился блогер Саид Губденский, был зарегистрирован на его 23-летнюю знакомую Марию Ширшову. Он хотел, чтобы на машине висели московские номера. Девушка занимается продвижением страниц в социальных сетях и сама ведёт блог. Это не первый автомобиль, который Саид оформлял на Марию. У самой помощницы водительских прав нет, передаёт Telegram-канал Shot.

Так как сам блогер не был зарегистрирован в Москве, то машину он оформил на знакомую жительницу столицы. Собственное жильё он собирался приобрести через несколько месяцев. Выяснилось также, что Саида Губденского...