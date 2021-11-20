Житель ЛНР признался в убийстве петербуржца, чей труп выпал из багажника
Уроженец Луганской области признался в убийстве петербуржца, чей труп нашли во время ДТП
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:03, 21 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мужчину, чей труп выпал из попавшего в ДТП автомобиля, убили из мести. В этом признались подозреваемые в преступлении. Всё началось с драки, произошедшей ранее, в ходе которой житель Петербурга Аркади Казинян избил 26-летнего мужчину из Луганской области. В ответ молодой человек вместе с другом зарезал своего обидчика в гараже. На машине они ехали в сторону Приозёрска, где хотели избавиться от тела. Однако автоавария разрушила их планы. Они были задержаны уже спустя несколько часов, сообщает 47news.
Двоих подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника на «Сортавале», задержали около десяти вечера 20 ноября в доме по улице Большая Зеленина в Петербурге. Один из них, 23-летний, жил на чердаке этого дома, второй — 26-летний уроженец Луганской области — составлял ему компанию. Оба безработные, — пишет издание.
Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее сообщалось, что труп мужчины с перерезанным горлом выпал из багажника автомобиля Mitsubishi Galant, попавшего в ДТП на 24-м километре трассы А-121. Несколько человек, ехавшие в этой машине, с места аварии сбежали. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в машине верёвки, мешки и лопаты.