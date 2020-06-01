Лидер рок-группы «ЭйзимО» задержан по подозрению в педофилии

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появились новые подробности в деле о растлении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. Одним из подозреваемых в педофилии оказался 32-летний лидер петербургской рок-группы «ЭйзимО».

По данным следствия, одного из потерпевших музыкант развращал на протяжении трёх лет, когда тому только исполнилось 13. Также по данному делу проходят 59-летний сотрудник исследовательского судна «Профессор Логачёв» и 54-летний охранник парковки.

Музыканты регулярно дают концерты и появляются на различных фестивалях. 31 июля группа планировала выступить на фестивале «Добрый Рок» под Псковом, отмечают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что подозреваемые годами насиловали школьников и записывали свои действия на видео. Злоумышленники встречались с мальчиками на съёмной квартире. Во время обысков у них были изъяты нетбук, мобильный телефон, планшет, диски, фотоальбомы, флешки с фото- и видеоматериалами порнографического характера, в том числе с участием потерпевших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.