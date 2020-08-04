ЛГБТ-блогер умер в Петербурге от удушения

https://static.news.ru/photo/02b64206-d64b-11ea-bba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге был найден мёртвым 22-летний ЛГБТ-блогер. Правоохранители считают, что мужчину могли задушить. Инцидент произошёл в одной из квартир на улице Маршала Казакова в Красносельском районе города.

В полицию обратился 45-летний женатый хозяин квартиры. Он рассказал, что его знакомый пришёл к нему поздно вечером 1 августа. Блогер хотел занять деньги. По словам мужчины, он предложил гостю переночевать в супружеской спальне, а сам ушёл в детскую. На следующее утро он обнаружил блогера без признаков жизни и вызвал силовиков. Мужчина подчёркивал, что кроме него и гостя в квартире никакого не было.

По данным 5-tv.ru, полицейские рассматривают версию убийства. Оперативники считают, что хозяин квартиры мог устроить застолье с гостем, во время которого блогер стал приставать к 45-летнему мужчине. Разгорелся конфликт, во время которого хозяин жилища сначала избил, а потом задушил ЛГБТ-блогера, после чего лёг спать, предполагают в полиции. На лице умершего обнаружены кровоподтёки, а на шее следы удушения.

В настоящий момент расследованием занялись сотрудники Следственного комитета, информируют «Невские новости». Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Хозяин квартиры задержан.

Скончавшийся блогер был уроженцем Таджикистана. В Петербурге он имел временную регистрацию, но официально нигде не работал. Известно, что мужчина вёл блог в TikTok, где рассказывал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, танцевал в полуобнажённом виде и говорил о жизни.

NEWS.ru писал, что СКР опубликовал видеозапись следственного эксперимента с Мариной Кохал, которая в Петербурге расчленила своего мужа Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт. Девушка утверждает, что её супруг умер от передозировки наркотиков. Следователи подозревают Кохал в убийстве.