Самолёт вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за неисправного двигателя

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Следственное управление СКР по Новосибирской области начало проверку сообщений СМИ о том, что восьмилетний ребёнок получил перелом позвоночника в результате избиения в одной из школ Новосибирска. Отмечается, что будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении ведомства. ЧП произошло во время перемены в школе...