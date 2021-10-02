Самолёт вынужденно сел в Ростове-на-Дону из-за неисправного двигателя
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
12:30, 03 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Самолёт, выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Симферополь, совершил 3 октября вынужденную посадку в аэропорту Платов Ростова-на-Дону по запросу командира экипажа, сообщил ТАСС представитель аэропорта. По предварительным данным, лайнер принадлежал авиакомпании S7 Airline.
Рейс, выполнявшийся по маршруту Москва (Домодедово) — Симферополь, совершил посадку в аэропорту Платов по запросу командира воздушного судна, — сказал собеседник агентства.
По данным источника в авиационной среде, посадка самолёта потребовалась из-за неисправности двигателя.
Ранее аварийную посадку в аэропорту Пулково совершил самолёт авиакомпании «Россия». Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Экипаж самолёта, летевшего из Антальи, сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей. Силы и средства аэропорта Пулково были приведены в готовность к встрече самолёта. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту аварийной посадки.