Самолёт авиакомпании «Россия» аварийно приземлился в Пулково

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Аварийную посадку в аэропорту Пулково совершил самолёт авиакомпании «Россия». Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По имеющимся данным, экипаж самолёта, летевшего из Антальи, сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей. Силы и средства аэропорта Пулково были приведены в готовность к встрече самолёта.

В настоящее время Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту аварийной посадки.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Новосибирск. Причиной стал отказ оборудования.