Самолёт авиакомпании «Россия» аварийно приземлился в Пулково

Аварийную посадку в аэропорту Пулково совершил самолёт авиакомпании «Россия». Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
По имеющимся данным, экипаж самолёта, летевшего из Антальи,
В настоящее время Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов по факту аварийной посадки.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Новосибирск. Причиной стал отказ оборудования.