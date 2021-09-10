Самолёт экстренно сел в Екатеринбурге из-за отказа оборудования

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который забаррикадировался в доме № 27 на Союзной улице в Екатеринбурге. Он угрожал гранатой, но выяснилось, что это муляж. О происшествии сообщило издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Мужчина поссорился со своей женщиной, та ушла, а он предупредил: если она обратится за помощью в полицию, последуют печальные последствия. Но дама всё-таки сообщила о произошедшем в органы внутренних дел,...