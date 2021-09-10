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Самолёт экстренно сел в Екатеринбурге из-за отказа оборудования

16:49, 12 сентября 2021
Самолёт экстренно сел в Екатеринбурге из-за отказа оборудования Международный аэропорт Кольцово, Екатеринбург Фото: koltsovo_airport/instagram.com
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В аэропорту Кольцово Екатеринбурга совершил экстренную посадку самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Новосибирск. Причиной стал отказ оборудования. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

При полёте по маршруту на МЗН L94 в районе ПОД «НОГРИ» на эшелоне FL330 экипаж самолёта А-321 доложил о временном отказе оборудования показания скорости и высоты и принятом решении следовать на незапланированный аэродром Екатеринбург (Кольцово) для выполнения технической посадки, — говорится в сообщении.

Самолёт сел благополучно. Сигналов бедствия или срочности экипаж не подавал.

Ранее сообщалось, что лайнер Superjet 100, который подал сигнал бедствия по пути из Волгограда в Москву, успешно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Он подал сигнал бедствия, пролетая над Тамбовской областью, после этого резко снизился. Вероятно, сработал датчик неисправности системы кондиционирования. По данным СМИ, могла произойти разгерметизация салона.

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