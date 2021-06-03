Квартиру Марии Максаковой в Москве обокрали на 30 млн рублей

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Мария Максакова рассказала об ограблении своей элитной квартиры в центре Москвы. По словам экс-депутата, ущерб составил порядка 29,2 млн рублей, сообщает Пятый канал.

Оперная дива рассказала , что квартиру в последнее время сдавали, она сама не могла в силу разных обстоятельств следить за жильцами и состоянием квартиры. Но в сейфе хранились €40 тысяч и $50 тысяч, которые воры унесли с собой. Вынесены из апартаментом ценные картины на сумму $300 тысяч. В итоге артистке нанесли просто «космический» ущерб.

Последний раз своё похищенное имущество Максакова, по её словам, видела где-то три года назад. К тому же выяснилось, что квартиранты вообще не оплачивали коммуналку. На сегодня долг составляет около 300 тысяч рублей, что стало для вдовы Вороненкова полной неожиданностью.

По факту происшествия проводится проверка. Сама Максакова не представляет, кто мог обчистить её московскую квартиру.

Как сообщалось ранее, оперная певица Мария Максакова, недавно вернувшаяся с Украины в Россию, осталась без элитного жилья в центре Москвы. Квартира была изъята в качестве вещественного доказательства по уголовному делу.