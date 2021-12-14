Курьера «Яндекс.Еды» ударили ножом в шею на остановке в Москве

Курьера «Яндекс.Еды» ударили ножом в шею на остановке «Рязанский проспект» в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, пьяный 40-летний уроженец Кемеровской области набросился с криком «Вот такие доставщики отняли у меня работу!». Раненый 20-летний уроженец Таджикистана находится в больнице в состоянии средней тяжести, напавший задержан.

Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами — пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему, — сообщили в «Яндексе».

Представители сервиса напомнили, что курьеры-партнёры застрахованы на сумму до двух миллионов рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь.

Ранее в Санкт-Петербурге курьеры Delivery Club устроили забастовку против изменения условий работы. Доставщики еды жаловались на внезапное удлинение маршрутов от точки выдачи до потребителя, из-за чего им приходится ездить из одного конца города в другой. Те, кто работает на автомобилях, стоят в пробках и расходуют больше бензина. В акции протеста, по словам самих активистов, участвуют несколько сотен человек. В Delivery Club считают, что информация о протестах недостоверна. За последние полтора года это уже не последний случай, когда курьеры жалуются на нарушение собственных прав.