Консультант Госдумы пострадала в массовой аварии в Москве

https://static.news.ru/photo/3575d1bc-92f6-11eb-95e8-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/DtRoad

В центре Москвы в четверг, 1 апреля, произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова.

Авария произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в центре столицы. Автомобиль «Ауди» на большой скорости влетел в «Фольксваген», за рулём которого была консультант нижней палаты парламента. По имеющейся информации, ДТП устроил известный блогер Эдвард Бил. Его с места происшествия отвезли в отделение полиции.

Артёмова в результате аварии получила серьёзные травмы. Женщина находится в реанимационном отделении.

В разговоре с журналистами детали ДТП прокомментировали представители столичного департамента транспорта. В ведомстве сообщили, что машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам, пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, автомобиль пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова попал в аварию на территории Москвы. В результате ДТП никто не пострадал. Сам представитель Кремля уже прокомментировал инцидент в разговоре с журналистами. Политик подчеркнул, что в момент аварии его в машине не было.