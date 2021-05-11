Казанский стрелок перед нападением на школу пытался сжечь свою квартиру

https://static.news.ru/photo/497531f8-b281-11eb-aeba-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Ильназ Галявиев, совершивший нападение на казанскую школу № 175, перед этим пытался поджечь свою квартиру. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на полицию.

Галявиев не смог реализовать свой замысел, но косяк двери был всё-таки опалён, передаёт телеканал .

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

Ранее сообщалось, что соседи дома по улице Тугарлык, где проживал Галявиев, рассказали, что парень стал агрессивным и перестал здороваться. Более того, в феврале у него вышел конфликт с отцом, и тот побил его.