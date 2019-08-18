https://static.news.ru/photo/e36f4008-c239-11e9-86ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look

Минсельхоз Казахстана сообщил о подозрении на вспышку сибирской язвы в селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области на севере страны.

Введён режим карантина, пять жителей села отправлены в больницу, состояние их медики оценивают как стабильное. Заболеваний среди животных в селе нет, обследование проводится ежедневно, массовая вакцинация поголовья скота в населённом пункте проводилась в апреле 2019 года, информирует пресс-служба ведомства .

По предварительным результатам, вспышка носит почвенный характер инфекции — в радиусе 15 километров от Ольгинки в 1988 году была зафиксирована вспышка сибирской язвы, на месте её очага сейчас находится стационарное огороженное захоронение.

Исследование биопроб, отобранных в селе, завершится 19-20 августа.

Как писал News.ru ранее, Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз на территорию РФ свинины из Сербии. Причиной такого решения ведомства стала африканская чума свиней (АЧС) в регионе.