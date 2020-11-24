Избивавшую сына для «изгнания демонов» нижегородку отправили в психушку

https://static.news.ru/photo/6b3b7df2-2e64-11eb-89f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд назначил принудительное лечение 29-летней жительнице Нижнего Новгорода. Женщина постоянно избивала своего сына хоккейной клюшкой, а также вводила ему инъекции неизвестного препарата. Так она пыталась «изгнать демонов» из ребёнка.

Проведённой в ходе предварительного расследования судебно-психиатрической экспертизой установлено, что женщина обнаруживает признаки психического расстройства, что лишает её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — цитирует РИА Новости пресс-службу регионального СУ СК.

Женщина будет находиться в Нижегородской областной психоневрологической больнице. Ранее у неё изъяли двоих детей: 12-летний сын помещён в детский дом, дочь будет находиться на воспитании у родственницы, в момент задержания матери ей исполнился месяц.

Нижегородка была задержана 29 июля 2019 года. Было возбуждено уголовное дело по статьям 117 УК РФ (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как писал NEWS.ru, в Новосибирске воспитательница детского сада тушила спички о руку ребёнка. Так женщина решила наказать мальчика за плохое поведение, она также нанесла ему несколько ударов по голове.